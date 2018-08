European Championships 2018 - live: Geher starten wegen eines Feuerwehreinsatzes später

Guten Morgen. Der Samstag beginnt mit dieser Meldung.



Der Start der Geher-Wettbewerbe über 20 Kilometer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin verzögert sich. An einem Gulli an der Strecke rund um den Breitscheidplatz wurde am Samstagmorgen Gasgeruch festgestellt, aus Sicherheitsgründen wurde der für 9.05 Uhr geplante Beginn des Wettbewerbs der Frauen verschoben. Die Berliner Feuerwehr untersucht die betreffende Stelle, eine neue Startzeit steht noch nicht fest. Der Männerwettbewerb sollte um 10.55 Uhr beginnen. (Quelle: sid)