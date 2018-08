European Championships 2018: Lisa Brennauer hat hat EM-Silber schon sicher

Brennauer fährt um Gold in der Einerverfolgung





Einen Tag nach Bronze mit dem Bahnrad-Vierer fährt Lisa Brennauer bei den European Championships in Glasgow um Gold in der Einerverfolgung. Die 30-Jährige aus Durach war in der Qualifikation mit deutscher Rekordzeit von 3:28,152 Minuten über 3000 m im Sir Chris Hoy Velodrom die Schnellste. Im Finale am Abend trifft sie auf die Britin Katie Archibald. Die deutschen Radsportler haben damit die vierte EM-Medaille in Glasgow bereits sicher, nachdem am Freitag der Frauen-Vierer und die Teamsprinter bei Männern und Frauen jeweils Bronze gewannen.



Im 1000-Meter-Zeitfahren erreichten Joachim Eilers aus Chemnitz und der Erfurter Maximilian Dörnbach das Finale der besten Acht am Abend.