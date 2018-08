European Championships 2018: Leverkusenerin Gina Lückenkemper sprintet zu Silber - Schwimmer mit Silber und Bronze

Der deutsche Meister Luke Campbell (Frankfurt) ist bei der Heim-EM in Berlin im Halbfinale über 400 m Hürden ausgeschieden. Der 23-Jährige kam in seinem Rennen in 49,20 Sekunden als Dritter ins Ziel und verpasste den Einzug in den Endlauf über die Zeitregel nur um eine Hundertstelsekunden





Weltmeister und Topfavorit Karsten Warholm (Norwegen/48,67) schaffte als Schnellster souverän den Sprung in die Medaillenentscheidung am Donnerstag (20.15 Uhr). (Quelle: SID)