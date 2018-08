European Championships : Lagenschwimmer Heintz gewinnt bei EM Silber über 200 Meter

Philip Heintz hat EM-Silber über 200 Meter gewonnen. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Glasgow Lagenschwimmer Philip Heintz hat EM-Silber über 200 Meter gewonnen. Der 27-Jährige schlug am Montag in Glasgow nach 1:57,83 Minuten an und musste sich nur dem Schweizer Jérémy Desplanches geschlagen geben.

Der Heidelberger Heintz war als Schnellster der Halbfinals in den Endlauf eingezogen und als bester Europäer auf der Strecke in diesem Jahr zu den European Championships nach Schottland gereist.

(pabie/dpa)