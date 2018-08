Entscheidungen

In der Vorrunde am Donnerstag qualifizieren sich die besten acht Riegen für das Mannschafts-Finale am Samstag sowie die jeweils acht besten Turnerinnen beim Sprung, am Stufenbarren, am Schwebebalken und am Boden für die Medaillenentscheidungen am Sonntag. Ein Titel im Einzel-Mehrkampf wird nicht vergeben.