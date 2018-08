European Championships 2018: Kugelstoßer starten in Berlin

European Championships : Kugelstoßer starten in Berlin

Helfer fahren bei den Vorbereitungen im Olympiastadion vor Beginn der Europäischen Leichtathletikmeisterschaft im Rahmen der European Championships über die blaue Laufbahn. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin In Glasgow laufen die European Championships. Am Montag geht es auch in Berlin los. Dann starten die ersten Qualifikationen bei der Leichathletik-EM.

Mit den ersten Qualifikationen im Olympiastadion und auf dem Breitscheidplatz in der City beginnen am Montag in Berlin die 24. Leichtathletik-Europameisterschaften. Bis zum kommenden Sonntag kämpfen mehr als 1600 Sportler aus 51 Ländern um die Medaillen. An den sieben Wettkampftagen fallen 48 Entscheidungen. Die ersten beiden Europameister werden am Dienstagmorgen gekürt: auf der Geherstrecke der Männer und Frauen über 50 Kilometer.

Die Gastgeber starten mit einem Team in Rekordgröße. Das Gros der 125 deutschen EM-Teilnehmer bereitet sich im Trainingszentrum Kienbaum bei Berlin auf die Titelkämpfe vor, die erstmals im Rahmen der European Championships ausgetragen werden. In Glasgow finden parallel sechs weitere Europameisterschaften statt.

Auf dem Breitscheidplatz wird am Montagabend (17.35 Uhr) die Kugelstoß-Qualifikation der Männer ausgetragen. Der dreimalige Europameister David Storl aus Leipzig ist einer von fünf Titelverteidigern im deutschen Team.

In Berlin starten auch 29 russische Leichtathleten - allerdings als neutrale Sportler, die vom Weltverband IAAF eine Ausnahmegenehmigung erhalten haben. Die IAAF hatte den russischen Verband 2015 wegen des Doping-Skandals suspendiert.

(dpa/sef)