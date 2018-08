European Championships 2018: Joachim Eilers holt erste Silbermedaille - Lisa Brennauer fährt um Gold

Brustschwimm-Ass Peaty verbessert eigenen Weltrekord



Brustschwimmer Adam Peaty hat seinen eigenen Weltrekord über 100 Meter Brust verbessert. Der 23 Jahre alte Brite schlug bei seinem Sieg im EM-Finale nach 57,00 Sekunden unter lautem Jubel der Zuschauer im Tollcross International Swimming Centre in Glasgow an. Er war damit am Samstag 13 Hundertstelsekunden schneller als bei seiner alten Bestmarke von den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro.