European Championships 2018: Gina Lückenkemper aus Leverkusen startet im Sprint - auch diese Entscheidungen stehen an

Heinle im Weitsprung-Finale, Howard und Entholzner raus



Der deutsche Weitsprung-Meister Fabian Heinle (Stuttgart) ist bei der Leichtathletik-EM in Berlin souverän ins Finale eingezogen. Der 24-Jährige sprang in der Qualifikation am Montag im zweiten Versuch 8,02 m und schaffte damit den direkten Einzug in die Medaillenentscheidung am Mittwoch (19.40 Uhr).