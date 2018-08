European Championships 2018: Florian Wellbrock holt zweites Gold für Schwimmer

Glasgow Gold - und das in Rekordzeit. Bei Florian Wellbrock passte es am Sonntag im Rennen über 1500 Meter Freistil.

Florian Wellbrock hat dem deutschen Schwimmteam bei der EM in Glasgow die zweite Goldmedaille beschert. Der 20 Jahre alte Magdeburger siegte am Sonntag im Finale über 1500 m Freistil in deutscher Rekordzeit von 14:36,15 Minuten vor dem Ukrainer Michailo Romantschuk und dem italienischen Olympiasieger Gregorio Paltrinieri.