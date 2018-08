European Championships 2018: Diskuswerfer Robert Harting tritt ohne Medaille ab - Gold für Zehnkämpfer Abele

Alina Reh (Ulm) hat bei der EM in Berlin über 10.000 m die Medaillenränge nur knapp verpasst. Die 21 Jahre alte Cross-Europameisterin der U23 kam in 32:28,48 Minuten auf einen starken fünften Platz. Gold ging an Lonah Chemtai Salpeter aus Israel in 31:43,29 Minuten, Silber und Bronze holten sich Susan Krumins aus den Niederlanden (31:52,55) und die Schwedin Meraf Bahta (32:19,34).



Salpeter sicherte Israel das erste EM-Gold für eine Frau in der Geschichte des Landes. Die gebürtige Kenianerin lebt seit zehn Jahren in Israel und führt in diesem Jahr die europäischen Bestenliste in 31:33,03 an. In Yasemin Can wurde eine ebenfalls gebürtige Kenianerin Fünfte, vor zwei Jahren hatte sie noch den Titel geholt.



Natalie Tanner (Frankfurt) wurde 15., Anna Gehring (Köln) kam nicht ins Ziel. (Quelle: SID)