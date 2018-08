European Championships 2018: Deutschland-Achter holt erstes Gold für die Ruderer

Kim Bui verpasst Medaille am Stufenbarren



Kim Bui hat im Stufenbarren-Finale der Turn-EM von Glasgow eine Medaille nur knapp verfehlt. Die 29 Jahre alte Stuttgarterin kam am Sonntag bei ihrer achten EM-Teilnahme mit 14,20 Punkten auf den vierten Platz. Ihre bislang einzige Medaille bei europäischen Titelkämpfen hatte sie 2011 in Berlin mit Bronze an ihrem Spezialgerät erkämpft. Den Titel am Stufenbarren sicherte sich die Belgierin Nina Derwael mit 14,733 Punkten. Zuvor war auch die Kölnerin Sarah Voss im Sprung-Finale auf einen glänzenden vierten Platz gekommen. Die 18-Jährige zeigte sich bei ihren beiden Sätzen im Vergleich zum Vorkampf verbessert und kam auf 14,083 Punkte. Siegerin wurde die Ungarin Boglarka Devai (14,349).