European Championships 2018: Alle Ergebnisse im Live-Blog

Live-Blog : Was Sie zu den European Championships 2018 wissen müssen

Ein Feuerwerk ist über dem George Square zum Abschluss der Eröffnungsfeier der diesjährigen European Championships zu sehen. Foto: dpa/Jane Barlow

Berlin/Glasgow Sieben Europameisterschaften in elf Tagen: Am Donnerstag beginnen die European Championships, die in Glasgow und Berlin ausgetragen werden. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Randsportarten kämpfen um jeden Zuschauer und mediale Aufmerksamkeit. Nun bündeln einige ihre Kräfte. In Berlin und Glasgow werden vom 2. bis zum 12. August weitgehend zeitgleich die Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin sowie die europäischen Titelkämpfe im Schwimmsport, Kunstturnen, Radsport, Rudern, Triathlon und Golf (alle Glasgow) ausgetragen.