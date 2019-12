Entscheidung über Russland-Sanktionen : IOC-Präsident Bach sieht Wada-Entscheidung als bindend an

Lausanne Am Montag entscheidet die Welt-Anti-Doping-Agentur darüber, welche Sanktionen sie gegen Russland wegen der Manipulation von Doping-Proben verhängen will. Diese Strafen sollen auch für das IOC bindend sein, sagt Präsident Thomas Bach.

Das Internationale Olympische Komitee wird sich an die bevorstehenden Entscheidungen der Welt-Anti-Doping-Agentur über Sanktionen gegen Russland halten. „Sie sind verbindlich“, sagte Präsident Thomas Bach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Lausanne und verwies darauf, dass das IOC den Welt-Anti-Doping-Kodex anerkannt habe. Am Montag entscheidet die Wada darüber, welche Strafen sie gegen Russland wegen der Manipulationen aus dem Moskauer Labor verhängt.