“Werden staatliche Hilfe brauchen“ : Energiekrise versetzt Breitensport in Sorge vor neuem Lockdown

Energiekrise versetzt Breitensport in Sorge vor neuem Lockdown

Blick in ein leeres Fitnessstudio. Foto: dpa/Nicolas Armer

Hamburg Die Coronapandemie ist längst nicht gemeistert, da wird der Breitensport von der nächsten Krise heimgesucht. Vereinen und Verbänden drohen massive Auswirkungen, die Angst vor einem Energie-Lockdown geht um.

Frank Fechner ist in Sorge. „Es ist eine extrem schwierige Situation“, sagt der Vereinschef vom Eimsbütteler TV in Hamburg. Erst die Coronapandemie, nun die starke Inflation und vor allem die in ihren Folgen kaum absehbare Energiekrise: Fechner und sein Verein ächzen unter den enormen Belastungen für den Breitensport.