Zweite Niederlage Neu-Bundestrainer Kreis noch ohne Erfolgserlebnis

Weiter geht die Vorbereitung mit zwei Spielen gegen Österreich am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr) in Deggendorf und am Samstag (17.00 Uhr/beide MagentaSport) in Landshut. Dann sollen auch die Verlierer der DEL-Halbfinals dazustoßen. Nach zwei Partien in der Slowakei soll bei der WM-Generalprobe am 9. Mai in München gegen die USA das Team möglichst komplett sein - mit den Nationalspielern der Finalisten Red Bull München und ERC Ingolstadt sowie Nordamerika-Profis.