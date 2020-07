„Zieht den Bayern die Lederhosen aus“-Erfinder : Kult-Stadionsprecher Udo Scholz ist tot

Mannheim Jahrzehntelang war er die „Stimme“ des 1. FC Kaiserslautern und der Adler Mannheim. Er galt als Erfinder des bis heute beliebten Anti-Bayern-Fangesang. Jetzt ist Udo Scholz mit 81 Jahren gestorben.

„Ich kenne die Adler nur mit Udo am Mikrofon. Für mich ist es unvorstellbar, dass er nicht mehr unter uns weilt. Wir verlieren nicht nur einen langjährigen Freund, sondern auch eine Identifikationsfigur, die den Club mehr als zwei Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt hat“, wird Clubchef Daniel Hopp auf der Vereinshomepage zitiert. Scholz starb am Mittwoch an den Folgen eines Herzstillstands.