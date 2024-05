Viertelfinale fast perfekt Deutschland-Trainer lacht über lacht über Gretzky-Vergleich

Der Eishockey-Weltverband ist offenbar von der deutschen Nationalmannschaft mächtig beeindruckt. Auf seiner WM-Homepage schrieb er den Vizeweltmeistern in seiner bewusst unterhaltsamen Rangliste der Teams den Spruch „Wir sind die 1985er Oilers“ zu. Damals holte Edmonton seinen zweiten Stanley Cup, schoss Tore am Fließband und hatte in Wayne Gretzky, Jari Kurri, Paul Coffey und Mark Messier die Superstars der NHL. Die Fans wählten diese Mannschaft später zur besten in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga.