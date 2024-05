Stolz statt Enttäuschung Eishockey-Team hakt WM-Aus schnell ab

Ein hartes Foul an NHL-Stürmer Peterka im Mittelabschnitt brachte den bis dahin ideenlosen Vize-Weltmeister zurück ins Spiel. Die bis dahin so überlegenen Schweizer hörten plötzlich auf, Eishockey zu spielen. „Es hat gedauert bis wir gemerkt haben, dass wir hier mitspielen können“, sagte Sturm. Erinnerungen an Riga 2021 kamen hoch. Damals lag die DEB-Auswahl auch nach dem ersten Drittel mit 0:2 zurück und siegte am Ende doch noch nach Penaltyschießen.