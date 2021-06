"Hut in den Ring geworfen" : DEB-Boss Reindl will IIHF-Präsident werden

Riga Während die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft um eine WM-Medaille spielt, strebt auch DEB-Präsident Franz Reindl Großes an. Er will Präsident des Weltverbandes werden.

Franz Reindl strebt den nächsten Karriereschritt an und will Präsident des Eishockey-Weltverbandes IIHF werden. Schon lange hatte der 66-Jährige damit geliebäugelt, jetzt verkündete er seinen Entschluss beim IIHF-Kongress am Rande der WM in Riga. Der dreimalige Olympia-Teilnehmer und Bronze-Medaillengewinner von Innsbruck 1976 wurde am Samstag vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) als Kandidat vorgeschlagen.