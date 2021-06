Eine Frage der Qualität : Deutsches Eishockey-Team hat sich in der Weltspitze etabliert

Deutsches Eishockey-Team hat sich in der Weltspitze etabliert

Meinung Düsseldorf Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft begeisterte bei der Weltmeisterschaft wieder in vielen Spielen. Wenngleich nicht immer alles funktionierte, waren diese Auftritte Versprechen für die Zukunft. Das DEB-Team hat die Qualität für große Erfolge.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich eindrucksvoll in der Elite des Sports etabliert. So und nicht anders muss das Fazit nach dieser Weltmeisterschaft lauten. Daran ändert auch die derbe Pleite gegen die USA am Sonntag im Spiel um Bronze und das Verpassen der ersten WM-Medaille seit 1953 nichts. Zu beeindruckend waren einige Auftritte der Mannschaft, zu unglücklich waren die entscheidenden Pleiten.