„Lektion zur richtigen Zeit“ DEB-Auswahl noch nicht in WM-Form

In Alarmstimmung ist Bundestrainer Harold Kreis nicht. „Es war ein Weckruf. Besser jetzt als in einer Woche“, betonte der Coach nach dem 3:5 gegen Frankreich. Die deutsche Nationalmannschaft ist wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft nicht in Top-Form, trotz der NHL-Verstärkung. Gegen Frankreich verspielte der Vizeweltmeister eine 3:0-Führung. In sieben Testspielen gab es fünf Niederlagen. „Es war die richtige Lektion zur richtigen Zeit“, erklärte Kapitän Moritz Müller. „Wir müssen jetzt die Lehren daraus ziehen.“