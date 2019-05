Viertelfinal-Quali trotzdem sicher : Kanada beendet deutsche WM-Siegesserie mit Lehrstunde

Kosice Nach vier Siegen in Folge gibt es für das Team von Bundestrainer Toni Söderholm bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei erstmals eine Niederlage. Doch trotz des deutlichen 1:8 gegen Kanada ist Deutschland für das Viertelfinale qualifiziert.

Es bedarf nur einer Statistik, um zu verdeutlichen, wie wenig das deutsche Team in dieser Partie drin war. 1:17 Torschüsse zugunsten Kanadas verzeichnete die offizielle Statistik des zweiten Spieldrittels. Der einzige deutsche Schuss kam von Yasin Ehliz, knapp zwei Minuten vor Ende des Abschnits. Und der war gleich drin – der Münchener jagte den Puck in Überzahl in den Winkel. Falls jedoch ein kurzer Funken der Hoffnung aufflammte, so löschte ihn Stone nur 48 Sekunden später wieder. Der Stürmer wurde von der Hintermannschaft so gar nicht gedeckt und versenkte den Puck aus drei Metern problemlos im Tor.