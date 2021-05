Krefelder Fitnesscoach beim DEB-Team : Der Trainer, der die Spieler fürs Eis warm macht

Jannik Kirchenkamp. Foto: Thomas Hahn

Düsseldorf Jannik Kirchenkamp betreibt eigentlich ein Fitnessstudio in Krefeld. Momentan befindet er sich aber auf einer besonderen Mission: Er ist der Athletiktrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Riga.

Wenn die Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Riga im Einsatz ist, fiebert ein Krefelder vor Ort mit: Jannik Kirchenkamp ist Athletiktrainer beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und mit dem Team in Lettland. Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm kämpft bei dem Turnier um den Einzug ins Viertelfinale.

Im April fing Kirchenkamp beim DEB an, und das Abenteuer Weltmeisterschaft begann. Zunächst standen vier Wochen Vorbereitung mit der Nationalmannschaft in Nürnberg an. Mitte Mai flogen Kirchenkamp, die weiteren Mitarbeiter und die Spieler nach Riga. „Wir sind hier in einer Bubble“, erzählt der 28-Jährige. Alle Beteiligten werden regelmäßig auf das Corona-Virus getestet, zudem gilt eine Maskenpflicht, außer während der Übungen.

Bei der WM ist wegen der vielen Spiele kaum Zeit für richtige Trainingseinheiten. An Spieltagen steht zunächst das „Pre-Game Skating“ an. Bevor die Spieler aufs Eis gehen, leitet Athletiktrainer Kirchenkamp das Aufwärmprogramm in einem separaten Bereich der Halle. Beim Eishockey stehe die Kurzzeitausdauer im Vordergrund, die Profis sind im Spiel meistens nur etwa 40 Sekunden am Stück auf dem Eis. „Die Jungs müssen schnell regenerieren, damit sie dann wieder bereit sind für die hochintensive Belastung“, sagt Kirchenkamp. Nach dem Spiel folgt das „Cool-down“, das die Spieler individuell gestalten können. Der Athletiktrainer arbeitet mit den beiden Physiotherapeuten zusammen: Sie behandeln die Spieler, Kirchenkamp trainiert sie. Außerdem bringt er seine Expertise bei der Ernährung ein.

Die Arbeit bei der Nationalmannschaft mache ihm großen Spaß. Er sagt: „Das Team, der Staff und die Jungs sind alle super in Ordnung. Das ist natürlich eine einmalige Erfahrung, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein.“ Und wie geht es in Zukunft mit seiner Arbeit beim DEB weiter? „Mal sehen, was nach der WM kommt“, sagt Kirchenkamp.

Foto: dpa/Daniel Karmann Infos Der Spielplan der Eishockey WM 2021 im Überblick

In Krefeld in seinem Fitnessstudio „Black Hall“ betreut er neben ambitionierten Jugendspielern und Freizeitsportlern auch Fußballprofis wie Brandon Borrello, Florian Hartherz oder Nils Seufert. Aber nicht nur Fußballer gehören zu seinen Kunden, er trainiert auch Eishockey-Nationalspieler Marcel Noebels. Der Stürmer vom deutschen Meister Eisbären Berlin wurde zum zweiten Mal in Folge zum „Spieler der Saison“ in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gewählt. „Über ihn kam der Kontakt zum DEB zu Stande“, erzählt Kirchenkamp.

Das Studio gründete er 2019 gemeinsam mit Fußball-Nationalspieler Robin Koch. Er hatte Koch kennengelernt, als er seine Masterarbeit bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern schrieb. Kirchenkamp machte einen Master in Prävention und Rehabilitation nach seinem Bachelor-Studium der Fitness-Ökonomie.

Foto: dpa/Timm Schamberger 28 Bilder Das ist der DEB-Kader für die Eishockey-WM