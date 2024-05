„Führungsperson“ Alle schwärmen von Eishockey-Star Sturm

„Er gibt uns sehr, sehr viel Stabilität“, merkte Peterka an. „Das haben wir im Hinterkopf und das gibt Vertrauen in der Truppe.“ Dies rechtfertigt Sturm auf dem Eis. Beim 8:1 am Mittwoch gegen den WM-Dritten Lettland war er an den ersten beiden Treffern beteiligt. Das achte Tor machte der Nordamerika-Profi dann selbst. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte der Nationalspieler.