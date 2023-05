Pleite nach Penalty gegen Schweden Finnland kassiert zweite Niederlage bei Eishockey-WM – Lettland überrascht

In der Gruppe B sorgte Lettland für eine Überraschung. Der zweite Gastgeber bezwang den WM-Dritten Tschechien in Riga mit 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Zuvor hatte Rekordweltmeister Kanada auch sein drittes Spiel gewonnen. Die Nordamerikaner setzten sich am Montag in Riga mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen den Olympiadritten Slowakei durch.