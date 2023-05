Eine Woche vor WM-Start Elf neue Spieler stoßen zur Eishockey-Nationalmannschaft

Eine Woche hat Kreis nun Zeit, die richtige Mischung zu finden. Nach drei Siegen aus den bisherigen sechs Vorbereitungsspielen trifft die DEB-Auswahl am kommenden Dienstag in München in einem letzten Test auf die USA. Die erste Weltmeisterschaft als Bundestrainer beginnt für Kreis am 12. Mai in Tampere gegen Schweden. Die weiteren Vorrundengegner sind Finnland, die USA, Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich.