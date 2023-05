Eishockey-WM USA gewinnt Auftaktspiel gegen Titelverteidiger Finnland

Vor 12.056 Zuschauern in der Nokia Arena brachte Teemu Hartikainen die Finnen in Überzahl in Führung (18.). Der vermeintliche Ausgleich durch Matt Coronato (22.) wurde nach Videobeweis, den der finnische Trainer Jukka Jalonen angefordert hatte, aberkannt - wegen Torwartbehinderung. Zwölf Minuten später traf Cutter Gauthier regelkonform zum 1:1 für die Amerikaner, die am Dienstag bei der WM-Generalprobe in München das deutsche Team mit 6:3 besiegt hatten. Für die Entscheidung sorgten Drew O'Connor (50.) und Alex Tuch (53., 60.) im Schlussdrittel.