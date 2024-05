Gastgeber und Deutschland-Bezwinger Tschechien und Schweiz erreichen Endspiel bei Eishockey-WM

Gastgeber Tschechien und Schweiz stehen am Sonntag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) im Endspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft. Deutschland-Bezwinger Schweiz siegte am Samstag in Prag gegen Rekordchampion Kanada nach Penaltyschießen mit 3:2 (2:0, 0:1, 0:1) und kann vom ersten WM-Titel träumen. Zuvor gewann Tschechien in einem begeisternden ersten Halbfinale gegen Schweden mit 7:3 (2:2, 3:1, 2:0) und hofft auf den 13. Weltmeister-Titel. Schweden kämpft gegen Kanada zuvor (15.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) um Bronze.