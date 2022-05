Entscheidungen gefallen : Tschechien im Viertelfinale – Italien erster Absteiger

Helsinki Die nächsten Entscheidungen bei der Eishockey-WM in Finnland sind gefallen. Unter anderem steht mit Italien bereits der erste Absteiger in diesem Jahr fest.

Tschechien ist bei der Eishockey-WM in Finnland ins Viertelfinale eingezogen. Der zwölfmalige Weltmeister bezwang in der Gruppe B in Tampere die USA mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) und steht damit nach Olympiasieger Finnland und dem elfmaligen Titelträger Schweden als dritte Mannschaft der Gruppe in der Runde der letzten Acht. Dem WM-Dritten USA reicht im letzten Gruppenspiel am Dienstag (15.20 Uhr) gegen Norwegen ein Punkt, um als Vierter weiterzukommen.