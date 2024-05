Eishockey-WM Tschechien gewinnt den Titel im eigenen Land

Schweden tröstete sich mit Bronze - der ersten WM-Medaille seit dem Triumph 2018 in Dänemark. „Es fühlt sich gut an, die Saison mit einem Sieg zu beenden“, sagte der Doppeltorschütze Carl Grundström nach dem 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) des elfmaligen Weltmeisters im Spiel um Platz drei gegen Titelverteidiger Kanada. Mit Blick auf die Heim-WM in nächsten Jahr fügte der NHL-Stürmer an: „Dann wollen wir Gold holen.“