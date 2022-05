„Können optimistisch sein“ : Söderholm gibt Entwarnung bei Topstürmer Stützle

Musste verletzt vom Eis: Tim Stützle. Foto: AP/Martin Meissner

Helsinki Gute Nachrichten vom Deutschen Eishockey-Bund: Tim Stützle wird wohl bei der WM in Finnland wieder spielen können. Das sagte Bundestrainer Toni Söderholm.

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hofft im weiteren Verlauf der WM in Finnland auf eine Rückkehr des verletzten NHL-Youngsters Tim Stützle. „Wir können optimistisch sein, dass Tim irgendwann noch spielt, auf alle Fälle“, sagte Söderholm am Mittwoch. Ob der 20-jährige Stützle am Donnerstag gegen Dänemark (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) auflaufen kann, „kann ich noch sagen“, führte Söderholm aus: „Das haben wir noch nicht abgesprochen.“

Stützle, Torjäger der Ottawa Senators, war beim 3:2 am Montag gegen Außenseiter Frankreich nach einem Check gegen sein Knie im ersten Drittel vom Eis in die Kabine gehumpelt und nicht mehr zurückgekehrt. „Wir schauen in Absprache mit dem Verein, Tim und unseren Ärzten, wie es mit Tim weitergeht“, sagte Söderholm: „Die Untersuchungen sind gemacht, wir schauen Tag für Tag.“

Ähnlich hatte sich am Dienstag bereits DEB-Sportdirektor Christian Künast geäußert. Eine genaue Diagnose von Stützles Verletzung wurde nicht kommuniziert.

Wann Lukas Reichel und Leon Gawanke, die am Sonntag in der zweitklassigen nordamerikanischen Liga AHL aus den Play-offs ausgeschieden waren, zum deutschen Team reisen können, ist noch offen. „Wir warten auf die die Ergebnisse der PCR-Tests, damit zu frei sind zum Reisen“, sagte Söderholm: „Wir waren und stehen in Kontakt mit beiden.“

