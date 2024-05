Weitere WM-Verstärkung aus Nordamerika Szuber verstärkt das DEB-Team – Seider muss passen

Vize-Weltmeister Deutschland muss in diesem Jahr bei der Eishockey-WM in Tschechien auf NHL-Top-Verteidiger Moritz Seider verzichten. Dafür erhält Bundestrainer Harold Kreis am Wochenende weitere Verstärkung aus Nordamerika: Maksymilian Szuber von den Arizona Coyotes aus der NHL soll am Sonntag zum Team stoßen. Das teilten Bundestrainer Harold Kreis und Sportdirektor Christian Künast am Freitag in Wolfsburg mit. Dort trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes am Samstag (14 Uhr/MagentaSport) im vorletzten WM-Testspiel auf Frankreich.