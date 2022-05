Eishockey-WM kompakt : Slowakei mit Mühe gegen Frankreich – USA mit klarem Sieg zum Auftakt

Tampere/Helsinki Zum Start der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland sind die Vereinigten Staaten ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben Lettland klar mit 4:1 besiegt. Im Parallelspiel tat sich der Olympiadritte Slowakei gegen Nachrücker Frankreich schwerer als gedacht, gewann letztlich doch mit 4:2.

Mitfavorit USA ist erfolgreich in die Eishockey-WM in Finnland gestartet. Der WM-Dritte siegte gegen Außenseiter Lettland in der Gruppe B in Tampere mit 4:1 (3:0, 1:0, 0:1). Parallel löste der deutsche Gruppengegner Slowakei in der Staffel A in Helsinki seine Pflichtaufgabe gegen Frankreich nur mit viel Mühe. Der Olympia-Dritte bezwang den Russland-Nachrücker in der altehrwürdigen „Helsingin Jäähalli“ mit 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).