Vor Eishockey-WM NHL-Stürmer Reichel verstärkt Vize-Weltmeister

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erhält weitere Verstärkung aus der NHL. Nach dem Aus in den Play-offs mit dem Farmteam in der unterklassigen AHL hat Stürmer Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks grünes Licht für einen Einsatz bei der WM in Tschechien erhalten. Der 21-Jährige wird am Freitag in Ostrava beim deutschen Team erwartet. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch mit.