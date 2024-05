„Im Viertelfinale sind wir dabei“ NHL-Profi Sturm sieht DEB-Auswahl bei WM unter den Top-Nationen

NHL-Profi Nico Sturm sieht Eishockey-Vizeweltmeister Deutschland bei der WM in Tschechien erneut unter den besten Mannschaften. „Im Viertelfinale, da bin ich selbstbewusst, sind wir dabei. Das werden wir schaffen“, sagte der Stürmer der San José Sharks am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des TV-Senders „ProSieben“. „Danach ist alles möglich.“ Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) startet am 10. Mai in die Weltmeisterschaft mit der Partie gegen die Slowakei.