Fit trotz Jetlag NHL-Profi Reichel bereit für WM-Einsatz gegen Schweden

Der Jetlag wird Lukas Reichel nicht an seinem ersten Einsatz bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien hindern. Der Profi der Chicago Blackhawks wird am Montag im dritten Gruppenspiel gegen Topfavorit Schweden (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) mit großer Wahrscheinlichkeit erstmals für den Vizeweltmeister auf dem Eis stehen. „Ich bin fit“, sagte der 21-Jährige und kündigte an: „Ich will Spiele gewinnen, Spaß haben und mit den Jungs ein gutes Turnier spielen.“