Eishockey-WM: Lettland verliert gegen USA erst nach Verlängerung

Herning Deutschlands nächster Vorrundengegner Lettland hat bei der Eishockey-WM in Dänemark eine Überraschung nur knapp verpasst. Die Balten verloren trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung gegen die USA mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung.

Die deutsche Nationalmannschaft könnte mit einem Sieg am Samstag (12.15 Uhr/Sport1) im Rennen um einen Viertelfinalplatz in der Gruppe B an den Letten vorbeiziehen.