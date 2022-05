Kurz vor deutschem WM-Spiel : Feueralarm in Eishockey-Halle – keine Verletzten

Update Helsinki Das Vorrundenspiel in der Gruppe A zwischen Deutschland und Dänemark ist bis auf weiteres verschoben. Kurz vor dem Spiel roch es laut Augenzeugen deutlich nach Rauch. Die Halle musste geräumt werden.

Kurz vor dem deutschen Vorrundenspiel bei der Eishockey-WM gegen Dänemark hat es am Donnerstag in der Halle in Helsinki ein Feuer gegeben. Nach knapp einer Stunde war dies gelöscht, Verletzte gab es keine. Das teilte der Weltverband IIHF am Donnerstag nach einer kurzfristigen Evakuierung der Halle mit.