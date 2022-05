Eishockey-WM kompakt : Kasachstan ärgert Top-Favorit Kanada – Tschechien und USA siegen

Tampere/Helsinki Das bisher sieglose Eishockey-Team aus Kasachstan sorgte für eine kleine Überraschung. Gegen Kanada lieferte der Außenseiter bis ins letzte Drittel hinein einen großen Kampf. Am Ende setzte sich trotzdem der Favorit mit 6:3 durch. Derweil lösten Tschechien und die USA ihre Pflichtaufgaben.

Rekordweltmeister und Titelverteidiger Kanada eilt bei der Eishockey-WM in Finnland weiter von Sieg zu Sieg. Das Team aus dem Eishockey-Mutterland bezwang am Donnerstag auch Kasachstan mit 6:3 (3:2, 1:0, 2:1) und setzte sich mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen an die Tabellenspitze der Vorrundengruppe A.