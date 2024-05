Zum fünften Mal Großbritannien steht als erster Absteiger der Eishockey-WM fest

Großbritannien steht bei der Eishockey-WM in Tschechien schon vor dem letzten Spiel als erster Absteiger fest. Das Team um den künftigen Berliner Liam Kirk kassierte mit 2:5 (0:3, 1:1, 1:1) gegen Norwegen in der sechsten Vorrundenpartie die sechste Niederlage und muss zum fünften Mal nach 1951, 1962, 1994 und 2022 in die Zweitklassigkeit. Das letzte Spiel am Dienstag (12.20 Uhr) in Prag gegen Österreich hat für die Briten keine Bedeutung mehr.