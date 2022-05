Kurz vor deutschem WM-Spiel : Feueralarm in Eishockey-Halle – Spiel beginnt um 17 Uhr

Feueralarm in Eishockey-Halle – Spiel beginnt um 17 Uhr

Das deutsche Eishockey-Team wartet darauf, nach einem Feueralarm wieder in die Helsinki Ice Hall zurückzukehren. Foto: AFP/JUSSI NUKARI

Update Helsinki Das Vorrundenspiel in der Gruppe A zwischen Deutschland und Dänemark ist auf 17 Uhr verschoben worden. Kurz vor dem Spiel roch es laut Augenzeugen deutlich nach Rauch. Die Halle musste geräumt werden.

Aufregung vor der WM-Partie der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Dänemark: Eine halbe Stunde vor Spielbeginn wurde die 8200 Zuschauer fassende Halle „Helsingin Jäähalli“ nach einem Feueralarm komplett geräumt. Auch die Spieler beider Mannschaften mussten die Katakomben verlassen. Vor der Arena in Helsinki roch es verbrannt, die Feuerwehr rückte an. Das erste Bully der Vorrundenbegegnung war für 15.20 Uhr angesetzt.

Der Weltverband IIHF bestätigte den Brand, „alle seien in Sicherheit“, es gebe „keine Verletzte“. Der Spielbeginn wurde nach längeren Beratungen auf 17 Uhr MESZ verschoben. Das nachfolgende Spiel zwischen Kanada und Kasachstan, das für 19.20 Uhr MESZ angesetzt war, soll nun um 20.30 Uhr beginnen. Die deutschen Spieler warteten zunächst in voller Ausrüstung und teilweise in Schlittschuhen vor der Halle auf weitere Informationen.