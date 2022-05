Wer sind die deutschen Gegner?

Der Auftakt hat es in sich. Erster von sieben Vorrundengegnern ist Kanada, die einzige Top-Nation in der deutschen Gruppe. Gleich am 14. Mai geht es gegen den Olympia-Dritten Slowakei, gegen die die Deutschen bei den Winterspielen in Peking ausgeschieden waren (0:4). Gegen Frankreich, Dänemark, Italien und Kasachstan sollten Punkte her. Zum Abschluss wartet das Prestigeduell mit der Schweiz – als womöglich entscheidende Partie für das Viertelfinale. „Über die Schweiz brauchen wir gar nicht reden, ob sie eine gute Mannschaft auf die Beine bringen oder nicht. Herausforderungen gibt es genügend, wenn wir in die Gruppe schauen“, sagt Söderholm.