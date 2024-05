Endstation Erzrviale DEB-Team scheitert im WM-Viertelfinale

Ausgerechnet Dominik Kahun (32.) traf vor 6583 Zuschauern in Ostrava für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Doch der Treffer des Schweiz-Legionärs reichte nicht mehr, nachdem Christoph Bertschy (8.) und NHL-Star Nico Hischier (17.) im ersten Drittel die Schwächen in der deutschen Defensive genutzt hatten. In der letzten Druckphase traf erneut Bertschy (60.) ins leere Tor zum Endstand und bescherte den Eisgenossen den ersten K.o.-Sieg gegen den Nachbarn seit dem WM-Viertelfinale 1992 in Prag (3:1). Danach hatten sich viermal in Folge die Deutschen durchgesetzt. Die Schweizer haben nach WM-Silber 2013 und 2018 mit ihrer vielleicht besten Mannschaft wieder Edelmetall im Visier.