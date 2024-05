Deutschland mit Frustbewältigung WM-Rekordsieg gegen Lettland

Mit dem höchsten WM-Sieg seit 22 Jahren wieder in der Spur: Deutschlands Eishockey-Cracks haben sich bei der Weltmeisterschaft in Tschechien den Frust von der Seele geschossen. Nach dem 8:1 (2:0, 5:1, 1:0) am Dienstag gegen den WM-Dritten Lettland ist Vize-Weltmeister Deutschland wieder voll auf Kurs in Richtung Viertelfinale. Vor 8652 Zuschauern in Ostrava sorgten Tore von JJ Peterka (26. Minute/36.), Dominik Kahun (6.), Kai Wissmann (19.), Leonhard Pföderl (21.), Parker Tuomie (23.), Marc Michaelis (31.) und Nico Sturm (45.) für den mit Abstand bislang höchsten WM-Sieg überhaupt gegen die Letten. Bei einer WM hatte es zuletzt 2002 beim 9:2 gegen Japan einen höheren Sieg gegeben.