Zweite Pleite im dritten Spiel Deutschland kassiert hohe Niederlage von Schweden

NHL-Stürmer Lukas Reichel, der nach dem Aus in den AHL-Play-offs nachgereist war, rückte in die Paradereihe mit Dominik Kahun und Frederik Tiffels. Für ihn musste John-Jason Peterka weichen, der Angreifer der Buffalo Sabres rutschte in die dritte Formation. Wie schon gegen die USA fehlte Sturm, der an einer Knieverletzung laboriert.