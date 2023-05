7:2 gegen Ungarn Deutschland gelingt bei Eishockey-WM dritter Sieg in Folge

Er habe die Zwangspause „professionell“ aufgenommen, sagte Kreis nach dem freiwilligen Training am nächsten Tag, an dem der Jungstar nicht teilnahm. Die Kritik habe er „auch eingesehen“. Am Sonntag stand Peterka wieder in der Paradereihe mit Schweiz-Legionär Dominik Kahun und dem Münchner Frederik Tiffels - und traf zu Beginn des Schlussabschnitts auch wieder.