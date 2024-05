Eishockey-WM Deutschland gewinnt auch gegen Polen

Nach dem dritten Sieg in Folge haben die deutschen Vizeweltmeister bei der Eishockey-WM in Tschechien das Viertelfinalticket so gut wie sicher. Nach zwei Kantersiegen tat sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis beim 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) gegen Aufsteiger Polen aber schwer und musste in den Schlussminuten nochmal zittern. Zum Abschluss der Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Dienstag (12.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) auf Frankreich.