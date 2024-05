Nächstes Torfestival bei der WM Deutschlands Eishockeyteam beendet Vorrunde mit Rekord

Mit der nächsten Tor-Gala hat sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Tschechien für das Viertelfinale eingestimmt. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang am Dienstag in Ostrava Frankreich mit 6:3 (1:1, 3:2, 2:0). Wer am Donnerstag im Viertelfinale auf den Vizeweltmeister wartet, wird erst nach den abschließenden Gruppenspielen am Dienstagabend ermittelt. Kanada, Gastgeber Tschechien oder die Schweiz aus der Gruppe A sind die möglichen Gegner.