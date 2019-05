Eishockey-WM : Bundestrainer Söderholm meldet auch Michaelis und Loibl

Kosice Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit zwei Sieg in die WM gestartet. Vor der dritten Partie am Dienstag gegen Frankreich hat Bundestrainer Toni Söderholm zwei Spieler nachgemeldet. Damit ist der Kader komplett.

Deutschlands Kader bei der Eishockey-Weltmeisterschaft ist endgültig komplett. Vor dem dritten Spiel am Dienstagabend gegen Frankreich (20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) meldete der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) neben NHL-Torhüter Philipp Grubauer (Colorado) auch die Stürmer Stefan Loibl (Straubing) und Marc Michaelis (Minnesota State University) nach. Loibl und Michaelis mussten am ersten WM-Wochenende in der Slowakei noch zuschauen, können nun aber eingesetzt werden.