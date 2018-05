Eishockey-WM: DEB-Team gegen Mitfavorit USA unter Druck

Herning Nach zwei knappen Pleiten sind die Chancen des deutschen Eishockey-Nationalteams auf das dritte WM-Viertelfinale in Serie nur noch gering. Im dritten von sieben Vorrundenspielen in Dänemark trifft die Auswahl von Marco Sturm auf einen Mitfavoriten.

Erstmals ist das deutsche Eishockey-Nationalteam am Montag (16.15 Uhr/Sport1) bei der Eishockey-WM Außenseiter. Nach zwei knappen Niederlagen trifft die runderneuerte Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm auf die USA. Der WM-Dritte von 2015, bis auf einen College-Spieler ausschließlich mit NHL-Profis besetzt, tritt bislang in der Vorrunde beeindruckend auf. Etwas überraschend konnte der kommende deutsche Gegner sogar Topfavorit Kanada bezwingen, den Dänen ließ das US-Team keine Chance.

Unmöglich scheint ein Coup allerdings nicht. Gegen die USA überraschte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds schon mehrfach. Die letzten beiden WM-Duelle im vergangenen Jahr in Köln und 2016 in Russland gingen an die deutschen Eishockey-Cracks.